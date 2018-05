Le beau parcours de Jeffey Truchon-Viel

Le capitaine du Titan d'Acadie-Bathurst, Jeffrey Truchon-Viel, a connu toute une saison 2017-2018... et c'est loin d'être terminé.

En effet, l'athlète de 21 ans s'envolera pour Regina, en Saskatchewan, au cours des prochains jours pour y disputer le tournoi de la Coupe Memorial.

«Les derniers jours ont été incroyables pour moi et pour l'équipe, on n'en revient pas encore», a-t-il dit mardi matin, lors de l'émission Destination Coupe Stanley AM, sur les ondes de TVA Sports.

«On part de loin, quand je suis arrivé ici (Bathurst), on n'avait pas fait les séries et il y avait 1000 personnes par match dans les gradins. C'est un beau cheminement et c'est pourquoi on apprécie la coupe encore plus.»

Et pendant ces séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Truchon-Viel s'est entendu avec l'organisation des Sharks de San Jose.

«J'ai choisi les Sharks parce qu'ils étaient vraiment intéressés à moi, ils voulaient me développer, et ils avaient une très bonne offre sur la table», a avoué Truchon-Viel.

«Je pense qu'il y a huit équipes qui m'ont contacté. Je ne crois pas [que les Canadiens ont montré de l'intérêt], je voulais me concentrer sur les séries et mon agent m'a seulement parlé de trois, quatre offres.»

Voyez l'entrevue complète de Jeffrey Truchon-Viel dans la vidéo ci-dessus.