Justin Turner et Logan Forsythe de retour au jeu

Les Dodgers de Los Angeles ont retiré les noms de Justin Turner et de Logan Forsythe de la liste des blessés de 10 jours, mardi. Par conséquent, la formation californienne a rétrogradé Kyle Farmer et Tim Locastro à son club-école du niveau AAA à Oklahoma City.

Turner avait subi une fracture au poignet gauche durant un match hors-concours contre les Athletics d’Oakland à la fin du mois de mars. L’athlète de 33 ans avait été atteint par un tir du lanceur Kendall Graveman. Il n’a pris part à aucun match des Dodgers depuis le début de la saison.

En 2017, le joueur de troisième but - qui amorcera sa cinquième campagne avec les Dodgers - a conservé une moyenne au bâton de ,322, en plus de totaliser 21 circuits et 71 points produits. Lors des duels d’après-saison, l’ancien des Orioles de Baltimore et des Mets de New York a été choisi le joueur le plus utile à son équipe en série de championnat de la Ligue nationale.

Pour sa part, Forsythe est suffisamment rétabli d’une inflammation à l’épaule droite pour revenir au jeu. Le joueur de 31 ans a disputé 12 matchs depuis le début de la campagne. En 46 présences dans le rectangle des frappeurs, il a cogné huit coups sûrs, dont un circuit, et a produit quatre points. Il a présenté une moyenne au bâton de ,174.