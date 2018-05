Jordan Lyles musèle les frappeurs des Rockies

Alors que Jordan Lyles a été quasi parfait au monticule, Eric Hosmer et Christian Villanueva ont chacun frappé la longue balle pour mener les Padres vers un gain de 4-0 aux dépens des Rockies du Colorado, mardi après-midi, à San Diego.

Lyles (1-1) a connu un fort match au monticule pour les Padres, n’allouant qu’un coup sûr et un but sur balles en sept manches et un tiers. Le lanceur droitier a également retiré 10 frappeurs sur des prises. C’est Brad Hand qui a réalisé le sauvetage, son 12e de la saison.

Hosmer et Villanueva ont pris les choses en main sur le plan offensif, claquant chacun un circuit de deux points. Hosmer a réussi son sixième de la campagne en première manche, tandis que Villanueva a sévi pour la 10e fois de la saison, en sixième.

German Marquez (2-5) a encaissé le revers du côté des Rockies. En cinq manches de travail, il a accordé deux points, six coups sûrs et un but sur balles.