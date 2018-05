David Ullstrom de retour en Amérique du Nord

Les Coyotes de l’Arizona ont accordé un contrat d’un an à deux volets à l’attaquant David Ullstrom, mardi.

La valeur de l’entente n’a pas été précisée.

Ullstrom a évolué avec les Islanders de New York pendant deux saisons avant de prendre le chemin de la Ligue continentale en 2013-2014. Lors des deux dernières campagnes, il a porté l’uniforme du HV71 de Jonkoping, au sein de la ligue élite suédoise. En 2017-2018, il a récolté six buts et 24 mentions d’aide pour 30 points en 47 matchs.

«David est un gros joueur de centre et un excellent patineur. Son expérience dans la Ligue nationale nous donnera plus de profondeur à cette position», a déclaré le directeur général des Coyotes, John Chayka, sur le site internet de son équipe.