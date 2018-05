Dave Roberts n’est pas inquiet

Le gérant des Dodgers de Los Angeles, Dave Roberts, croit toujours que son équipe décrochera le titre de la section Ouest de la Ligue nationale de baseball, et ce, malgré un très mauvais départ.

En date de mardi, les perdants de la plus récente Série mondiale occupaient le quatrième rang de leur division avec une pauvre fiche de 16-24. D’ailleurs, l’équipe californienne a connu une fin de semaine misérable en subissant un balayage de quatre matchs à domicile aux mains des Reds de Cincinnati, qui présentent le pire dossier (14-28) de la Nationale.

«Je comprends que c’est une longue saison. Je regarde le classement et je vois que nous sommes huit parties sous ,500. Ce n’est pas un retard insurmontable si je me fie au passé et on est encore au mois de mai», a déclaré Roberts au quotidien «The Los Angeles Times».

Celui ayant été choisi l’entraîneur-chef par excellence en 2016 dans le circuit ne s’en fait pas non plus pour son poste.

«C’est un travail que j’adore et qui me passionne, mais tout ce que je peux faire, c’est d’accomplir les choses que je contrôle, a-t-il dit. Ce que l’organisation décide n’est pas entre mes mains. Ainsi, pour moi, me soucier de mon sort constitue une perte d’énergie. Je ne pense pas à ça et cela n’affecte rien. Actuellement, je veux essayer d’aider nos gars à gagner un match et à jouer de la bonne façon», a indiqué Roberts.

Les Dodgers avaient rendez-vous avec les Marlins à Miami en soirée.