Les Red Sox de Boston ont placé le nom de Carson Smith sur la liste des blessés de 10 jours, mardi. Le lanceur de 28 ans souffre d’une luxation à l’épaule droite. Pour pallier à son absence, la formation du Massachussetts a rappelé Bobby Poyner de sa filiale AAA à Pawtucket.

Smith (1-1), qui vient d’entamer sa troisième campagne avec les Red Sox, a fait 18 apparitions au monticule depuis le début du calendrier. En 14 manches et un tiers, il a enregistré une moyenne de points accordés de 3,77. Il a alloué 14 coups sûrs, six points et autant de buts sur balles. Il a aussi réalisé 18 retraits au bâton.

Pour sa part, Poyner a pris part à sept matchs avec les Red Sox de Pawtucket depuis le début de la saison. Le lanceur droitier de 25 ans a maintenu une moyenne de points accordé de 2,45 et n’a été impliqué dans aucune décision. En sept manches et un tiers, il a concédé quatre coups sûrs, trois points, dont deux mérités, et deux buts sur balles, en plus d’effectuer six retraits sur des prises.