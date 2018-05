Bonne entrée en matière pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a disposé du Portugais Goncalo Oliveira en deux manches de 6-3 et 7-5, mardi, dans un match de premier tour au tournoi Challenger de Lisbonne.

Classé 185e au monde, le gagnant a eu besoin d’environ deux heures pour l’emporter aux dépens du 217e joueur de l’ATP.

Ayant dominé 86-69 au chapitre des points gagnés, Auger-Aliassime a claqué les six as de la rencontre. Il a commis cinq doubles fautes, comparativement à une seule pour Oliveira. Ce dernier a concédé 14 balles de bris et le représentant de la Belle Province en a profité quatre fois.

Lors de son prochain duel, le Montréalais affrontera un autre favori local, Joao Domingues, détenteur du 210e rang du circuit.