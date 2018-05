Bob Hartley et la Lettonie passent aux quarts

L’entraîneur-chef Bob Hartley a réalisé un fantastique exploit à la barre de la Lettonie, qualifiant l’équipe pour les quarts de finale du Championnat du monde de hockey qui se poursuit au Danemark.

C’est une courte victoire de 1-0 des Lettons contre la formation danoise, mardi, qui a propulsé Hartley et ses joueurs au tour suivant.

Andris Dzerins a inscrit le seul but du match, en première période, tandis que le gardien Elvis Merzlikins a signé le jeu blanc grâce à 19 arrêts.

En l’emportant, la Lettonie a devancé le Danemark au quatrième rang du groupe B et affrontera ainsi la Suède, qui a terminé au sommet du groupe A, lors des quarts.

Si une victoire des Lettons semble peu probable contre les Suédois, ce jeudi, le petit pays de moins de 2 millions d’habitants peut déjà dire mission accomplie après avoir franchi la ronde préliminaire. En plus d’avoir battu le Danemark, la Lettonie a vaincu la Norvège, la Corée et l’Allemagne pendant la compétition en plus de s’incliner en prolongation contre les États-Unis et le Canada.

La Suède en tête du groupe A

La Suède s’est assurée de terminer la phase préliminaire du Championnat du monde de hockey au premier rang du groupe A en défaisant la Russie par la marque de 3-1, mardi à Copenhague, au Danemark.