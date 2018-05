P.K. Subban sera-t-il encore échangé?

Les Predators de Nashville pourraient-ils échanger le défenseur P.K. Subban dans les prochaines semaines?

C'est ce que laissent entendre certaines rumeurs à travers la Ligue nationale de hockey depuis quelques jours.

Le journaliste Renaud Lavoie et le recruteur amateur des Predators Jean-Philippe Glaude ont commenté la situation, lundi, lors de l'émission Destination Coupe Stanley AM, sur les ondes de TVA Sports.

«Il y a un an déjà, on parlait de cette possibilité, a dit Renaud Lavoie. Les amateurs sont en amour avec Subban, mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas pour tous les joueurs et dirigeants de la LNH.

«P.K. Subban ne terminera probablement pas sa carrière avec les Predators, mais ça ne fait pas de lui une mauvaise personne ou un mauvais défenseur.»

«Oui, je suis dans l'organisation, mais pour ma part, je suis un peu déconnecté de la formation, a commenté Jean-Philippe Glaude.

«Mon rôle, c'est de cibler les meilleurs joueurs amateurs pour l'organisation. Je ne peux pas vous dire si c'est positif ou négatif [dans le cas de Subban] puisque je n'ai aucune information là-dessus.»

Voyez les commentaires de Renaud Lavoie et Jean-Philippe Glaude dans la vidéo ci-dessus.