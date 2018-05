Mathieu Girard reprend du boulot

Le joueur de ligne offensive Mathieu Girard a accepté un contrat de trois ans des Tiger-Cats de Hamilton, lundi, mettant ainsi fin à sa retraite sportive.

L’homme de 26 ans avait choisi de se retirer après la campagne 2016 afin de travailler dans le domaine des technologies de l’information. Au cours de ses deux saisons dans la Ligue canadienne de football, il a évolué à diverses positions au sein de la ligne à l’attaque des Tiger-Cats. L’athlète de 6 pi et 3 po et 308 lb a participé à 35 matchs du calendrier régulier et à deux parties éliminatoires.

Choix de sixième tour, le 52e au total, de l’équipe ontarienne en 2014, Girard a remporté la Coupe Vanier avec les Carabins de l’Université de Montréal la même année. Durant sa carrière avec les Bleus, il a été plaqueur défensif, stoppant l’adversaire 78 fois et réalisant 20 sacs du quart.