Marquez en tête de l'équipe du Mexique

À 39 ans, le vétéran Rafael Marquez va prendre la tête de la liste préliminaire de 28 joueurs mexicains que le sélectionneur Juan Carlos Osorio a présentée lundi pour le Mondial.

«Hors du terrain, il n'y a pas de débat, c'est le footballeur qui peut apporter le plus à l'équipe», a expliqué le Colombien Osorio, qui fera évoluer Marquez comme milieu de terrain et non pas en tant que défenseur.

«Son rang (au sein de l'équipe), on le voit à travers sa sérénité lors des rencontres au plus haut niveau et les plus exigeantes», a assuré le sélectionneur à propose de Marquez, qui disputera en Russie (14 juin-15 juillet) sa 5e Coupe du monde.

En août 2017, le Trésor américain a sanctionné la star mexicaine en lui gelant ses biens pour avoir participé au trafic de drogue mis en place par Raul Flores Hernandez, homme d'affaires et chef présumé d'un vaste réseau de trafic de drogue au Mexique.

Parmi les joueurs de cette liste, 12 évoluent dans les championnats européens et trois aux États-Unis.

Dans le groupe F, le Mexique cherchera à se qualifier aux dépens de l'Allemagne, de la Suède et de la Corée du Sud.