Marchessault et Fleury s’amusent en conférence de presse!

Avec raison, Jonathan Marchessault et Marc-André Fleury avaient chacun un grand sourire aux lèvres lorsqu’ils se sont présentés sur le podium après la victoire des Golden Knights dans le deuxième match de la finale de l’Ouest face aux Jets, lundi soir.

Les deux Québécois ont été les grands artisans du gain de 3-1 qui a permis à leur équipe de rentrer à Las Vegas à égalité 1-1 dans la série.

Plus tôt dans la journée, Marchessault avait affirmé aux journalistes que c’était «le plus important match de l’année des Golden Knights».

«C’est encore plus agréable de marquer sur la route qu’à la maison. Quand tu as la chance de faire taire les spectateurs et d’entendre des bruits de criquets, c’est vraiment le fun», avait-il ajouté.

Le petit attaquant est passé de la parole aux actes en soirée en réussissant un doublé. Fleury l’a d’ailleurs taquiné là-dessus devant les membres des médias après sa performance.

«C’est un gars qui a un peu une grande trappe des fois, mais il passe de la parole aux actes, a répondu Fleury avec son éternel sourire. Il travaille toujours fort. Il a été important pour nous toute la saison. Il était honnête quand il répondait à vos questions.

«Pour lui, il n’y avait pas d’autres alternatives ce soir que de connaître un gros match et d’obtenir une victoire.»

Voyez ce savoureux moment dans la vidéo ci-dessus.