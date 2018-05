Khris Davis fait la différence

En claquant un circuit en solo en huitième manche, Khris Davis a permis aux Athletics d’Oakland de l’emporter 6-5 face aux Red Sox, lundi soir, à Boston.

Jonathan Lucroy a également joué un rôle important la victoire en produisant deux points à l’aide d’un double, en quatrième manche.

Matt Joyce et Matt Olson ont tous deux frappé la longue balle pour les visiteurs.

Du côté des Red Sox, Hanley Ramirez a produit deux points. J.D. Martinez a quant à lui claqué son 11e circuit de la saison.

Sean Manaea (5-4) a obtenu la victoire. En six manches de travail, il a accordé quatre points, huit coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer quatre frappeurs au bâton. Blake Treinen a assuré son septième sauvetage de la saison.

Rick Porcello (5-1) a encaissé le revers. Le partant des Red Sox a alloué cinq points et neuf coups sûrs en six manches au monticule.