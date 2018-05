Jose Bautista donne la victoire aux Braves

Jose Bautista a claqué un circuit de trois points pour mener les Braves d’Atlanta vers une victoire de 6-5 lundi après-midi face aux Cubs, à Chicago.

Alors que les Braves étaient menés 4-3 après quatre manches, l’ancien joueur des Blue Jays a permis à Nick Markakis et à Tylers Flowers de le devancer au marbre grâce à son deuxième circuit de la saison.

Plus tôt dans la rencontre, Flowers avait produit deux points pour les visiteurs avec la longue balle. Ozzie Albies a également propulsé la balle de l’autre côté de la clôture pour la formation d’Atlanta.

Du côté des Cubs, Albert Almora fils et Kris Bryant ont chacun frappé un circuit de deux points.

Julio Teheran (4-1) a signé la victoire. Le partant des Braves a alloué quatre points et autant de coups sûrs en six manches de travail. A.J. Minter a obtenu son deuxième sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Jose Quintana (4-3) qui a donné six points et neuf coups sûrs en quatre manches et deux tiers.