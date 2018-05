James Paxton parmi les employés de la semaine

Le lanceur des Mariners de Seattle James Paxton et le joueur d’arrêt-court des Indians de Cleveland Francisco Lindor ont obtenu conjointement le titre de joueur de la semaine dans la Ligue américaine de baseball, lundi.

Paxton est devenu le premier Canadien à réussir un match sans point ni coup sûr dans son pays, mardi dernier, tenant en échec les Blue Jays de Toronto dans un gain de 5-0. Il a concédé trois buts sur balles et totalisé sept retraits sur des prises, complétant le travail à l’aide de 99 tirs.

Le gaucher de 29 ans a été moins éclatant face aux Tigers de Detroit, dimanche. Il a donné trois points et six frappes en lieu sûr en six manches; il n’a pas été impliqué dans la décision, les siens s’inclinant 5-4.

Pour sa part, Lindor a reçu l’honneur hebdomadaire une deuxième fois d’affilée. Il a conservé une moyenne au bâton de ,600, claquant quatre circuits et croisant le marbre huit fois, en plus de produire cinq points.

Scooter Gennett roule à plein régime

Du côté de la Nationale, le joueur de deuxième but des Reds de Cincinnati Scooter Gennett a été honoré.

L’athlète de 28 ans a aidé son club à réaliser une séquence de six victoires, frappant pour ,591 et faisant compter 10 points. Vendredi, il a cogné sa quatrième longue balle en autant de jours dans un duel face aux Dodgers de Los Angeles.