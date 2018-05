DeAngelo Hall se retire

Le demi de coin DeAngelo Hall a décidé de prendre sa retraite, mettant fin à une carrière de 14 ans dans la NFL.

C’est ce qu’a rapporté le réseau ESPN, lundi.

Hall, 34 ans, a passé neuf saisons et demie avec les Redskins de Washington de 2008 à 2017, en plus d’évoluer avec les Falcons d’Atlanta et les Raiders d’Oakland. Le triple invité au Pro Bowl a totalisé 636 plaqués, 43 interceptions et 140 passes rabattues au sein du circuit Goodell.

L’an dernier, le produit de l’Université Virginia Tech a stoppé l’ennemi 14 fois en cinq matchs.