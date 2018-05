Maintenant que l'Armada de Blainville-Boisbriand a été éliminée en finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tout indique que Joël Bouchard passera à autre chose.

«Je suis prêt à affirmer que c'est terminé pour Joël Bouchard avec l'Armada, a dit Mikaël Lalancette, lundi, lors de l'émission Destination Coupe Stanley AM, sur les ondes de TVA Sports.

«Il veut bien faire les choses. Il rencontrera les médias mardi à Boisbriand, est-ce que c'est là qu'il va tourner la page? Ça reste à voir, mais je suis convaincu que c'est terminé pour lui avec l'Armada.»

On ne sait pas encore où se dirigera Bouchard, mais plusieurs rumeurs parlent de l'organisation des Canadiens de Montréal, que ce soit dans la Ligue nationale ou la Ligue américaine.

Et maintenant, qui pourrait remplacer Bouchard derrière le banc à Boisbriand?

«Daniel Jacob [son adjoint] est le gars le mieux placé pour succéder à Joël, a poursuivi Lalancette. Cela dit, ce n'est pas le plus volubile, ni le plus spectaculaire, donc on pourrait voir un directeur général plus flamboyant s'ajouter à l'équipe. On aurait alors droit à tout un duo de hockey puisque Jacob est prêt à diriger dans la LHJMQ et si ce n'est pas avec l'Armada, ce sera ailleurs.»

