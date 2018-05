Alexei Emelin ne reviendra pas à Nashville

Le défenseur des Predators de Nashville Alexei Emelin devra se trouver une autre équipe pour la prochaine saison.

Le directeur général David Poile a indiqué lors d'un point de presse lundi que l’ancien porte-couleurs des Canadiens de Montréal testera le marché des joueurs autonomes à compter du 1er juillet.

Poile a également déclaré que l'attaquant Scott Hartnell ne sera pas de retour.

Emelin, 32 ans, n’aura disputé qu’une campagne avec les Predators. Acquis des Golden Knights de Vegas l’été dernier, il a inscrit un but et huit mentions d’aide en 76 rencontres en 2017-2018, totalisant 40 minutes de punition et affichant un différentiel de +9. Il a été blanchi en 10 joutes éliminatoires, maintenant une fiche de -1.