À TVA Sports : Golden Knights 2 - Jets 0

Les Jets ont gagné haut la main le premier match de la finale de l’Ouest contre les Golden Knights, samedi, à Winnipeg.

Tout a fonctionné pour eux en lever de rideau. Portés par une foule survoltée, les Jets ont lancé les hostilités avec une autre performance convaincante, s’imposant par la marque de 4-2.

Ils tentent ce soir, toujours dans leur bruyant domicile, de doubler leur avance à 2-0 alors qu’est présentée la deuxième rencontre de cette confrontation. De leur côté, les Golden Knights cherchent encore à faire mentir les sceptiques qui prédisent déjà une courte série.

L’affrontement numéro deux est en cours à TVA Sports. Suivez tous les développements ici. Après la 2e période, les Golden Knights mènent 2-0.

2e période :

20:00 - Fin de la 2e période.

19:57 - Brayden McNabb est chassé pour avoir fait trébucher Blake Wheeler.

00:35 - Blake Wheeler (WPG) est puni pour avoir retenu Nate Schmidt.

00:00 - La rencontre recommence.

1re période :

20:00 - Fin de la 1re période. 2-0 Vegas.

17:21 - BUT - Le Québécois Jonathan Marchessault augmente l'avance des Golden Knights à 2-0 avec la complicité de William Karlsson. À voir dans la vidéo ci-dessus.

13:23 - BUT - Tomas Tatar fait sentir sa présence! Il marque le 1er but du match avec l’aide de Shea Theodore et de Ryan Carpenter. À voir dans la vidéo ci-dessous :

Tomas Tatar ouvre la marque - TVA Sports

10:49 - Jonathan Marchessault (VGK) et Jacob Trouba (WPG) sont chassés pour rudesse.

02:19 - Les Golden Knights sont punis pour avoir eu trop de joueurs sur la glace.

01:40 - Brandon Tanev (WPG) est chassé pour avoir fait trébucher Cody Eakin.

00:00 - Début du match

___________________________

Par ailleurs, les Golden Knights sont privés ce soir des attaquants David Perron et William Carrier, qui sont blessés. Tomas Tatar est par conséquent utilisé pour la première fois en quatre matchs.