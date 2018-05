Webb Simpson survole le Championnat des joueurs, Tiger Woods termine 11e

L’Américain Webb Simpson a confirmé sa victoire au Championnat des joueurs de la PGA, dimanche à Ponte Vedra Beach, en Floride, obtenant ainsi son cinquième titre en carrière au sein du circuit professionnel.

Par ailleurs, son compatriote Tiger Woods (69) a pris le 11e rang grâce à un total de 277 (-11).

Simpson (73) n’avait pas gagné depuis l’Omnium Shriners Hospitals for Children 2013. Même s’il a envoyé sa balle dans l’eau au 18e trou, il n’a pas eu à s’inquiéter, car il a conclu avec une avance de quatre coups et un cumulatif de 270, 18 coups sous la normale.

Deux autres représentants des États-Unis, Jimmy Walker et Xander Schauffele, ainsi que le Sud-Africain Charl Schwartzel, ont tous joué 67 (-5) au cours de la journée pour finie ex aequo en deuxième place. L’Australien Jason Day (68) et Jason Dufner (68), du pays de l’Oncle Sam, ont partagé le cinquième échelon à 275 (-13).

Les Canadiens Adam Hadwin et Mackenzie Hughes ont remis une carte de 73 (+1) pour finir à égalité en 57e place avec un dossier de 284 (-4).