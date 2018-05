Une partie de plaisir pour les Indians

Le receveur Yan Gomes a totalisé quatre coups sûrs en cinq présences au bâton, claquant un circuit de trois points en quatrième manche, et les Indians de Cleveland ont ridiculisé les Royals de Kansas City au compte de 11-2, dimanche, au Progressive Field.

Gomes a marqué trois fois pour les gagnants, qui ont savouré un deuxième gain consécutif. Jose Ramirez a cogné une longue balle avec deux coureurs sur les sentiers. Michael Brantley a produit trois points, incluant deux à l’aide d’un circuit.

Le partant Corey Kluber (6-2) a alloué deux points non mérités et huit coups sûrs en sept tours au bâton. En dépit d’une fiche ordinaire de 20-19, Cleveland domine la section Centrale de la Ligue américaine de baseball.

Salvador Perez a frappé deux fois en lieu sûr et fait compter un coéquipier pour les visiteurs. Danny Duffy (1-5) a connu une sortie difficile, accordant neuf points, huit coups sûrs et cinq buts sur balles en trois manches et un tiers.