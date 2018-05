Triomphe et reconnaissance

Publié aujourd'hui à 21h38

Mis à jouraujourd'hui à 21h43

Certains entraîneurs ont de belles et longues carrières sans pouvoir remporter les grands honneurs comme la Coupe du Président, la Coupe Memorial ou la Coupe Stanley.

En coulisses, les sacrifices sont nombreux, les parcours de vie tumultueux.

En bout de ligne, ils s’acharnent pour ça : ils rêvent d’une conquête de championnat.

On ne se tanne pas de gagner. La soif de victoire est insatiable. C’est la loi du sport, c’est ce qui pousse l’être humain à se dépasser. Pour gagner.

Souvent, la reconnaissance ne vient qu’en gagnant.

Je commence la chronique de façon philosophique mais c’est exactement comme ça qu’elle doit prendre forme.

Prenons Mario Pouliot, qui s’est relevé après un premier passage difficile comme entraîneur-chef avec le Drakkar de Baie-Comeau.

Le pilote du Titan est retourné chez les Huskies de Rouyn-Noranda comme adjoint. L’entraîneur de 54 ans a participé à la relance du Titan. Il ne pouvait pas demander mieux que de soulever la coupe du Président devant une foule en liesse et ses enfants venus l’encourager.

À quelques pieds de lui, le directeur général du Titan, Sylvain Couturier, avait le sentiment du devoir accompli. Associé au Titan depuis plus de 15 ans, il a pu enfin soulever le gros trophée après avoir vécu les années difficiles de l’équipe de l’intérieur.

Sur nos ondes dimanche, il m’a confié avoir une pensée pour Léo-Guy Morrissette, l’ancien propriétaire et directeur général du Titan. C’est lui, le gagnant, qui lui a donné sa première chance.

Les nombreuses transactions réalisées dans les derniers mois ont porté leurs fruits. Les joueurs acquis par échange ont accepté leur rôle dans une équipe toute étoile. Pour la 20e saison de l’histoire de l’équipe, Sylvain Couturier a donné une deuxième Coupe du Président au Titan.

L’entraîneur adjoint Bryan Lizotte est aussi du nombre de ces histoires humaines dignes de mention. En s’exilant pour Bathurst, le nouveau papa d’un troisième enfant a pris une décision familiale audacieuse et difficile, laissant derrière lui à Québec une jeune famille fière de lui.

C’était beau de les voir réunis sur la glace du Centre régional K.C. Irving dimanche après-midi.

Je pourrais aussi parler du gardien du Titan Evan Fitzpatrick, qui a embrassé la coupe du Président après avoir été largué par le Phoenix de Sherbrooke, qui n’a jamais pu gagner en séries avec lui.

Dans le vestiaire adverse, les joueurs de l’Armada ont encaissé la défaite durement.

Pour la deuxième année de suite, Boisbriand s’est incliné en grande finale, à deux victoires de l’objectif. Contrairement à l’an dernier, l’Armada a été dans le coup cette fois-ci.

Plus la finale avançait, plus les joueurs de l’Armada semblaient fatigués. Ils n’avaient plus le même aplomb, ils sentaient le tapis leur glisser sous les pieds.

On pourrait analyser la série de plusieurs façons : la longue demi-finale contre Charlottetown a été éprouvante et l’Armada a manqué de munitions.

Rendons à César ce qui appartient à César, l’Armada s’est inclinée contre une meilleure équipe de hockey.

Le Titan était plus stable défensivement, plus diversifié offensivement et surtout plus reposé physiquement et mentalement. L’équipe était une famille unie.

La défaite de l’Armada marque la fin d’un cycle : Boisbriand perdra plusieurs éléments-clés la saison prochaine. Même s’ils ont toujours défié les pronostics, c’est évident que la prochaine saison sera bien différente.

Ce sera vraisemblablement la fin du règne de Joël Bouchard avec l’Armada, lui qui est aux commandes comme entraîneur-chef depuis 2014-2015.

Bouchard laissera derrière lui un riche héritage : l’équipe junior qu’il a créée de toutes pièces en 2011 a accompli de belles choses dans un marché difficile où rien ne pouvait être tenu pour acquis.

En sept ans : 105 matchs joués en séries, deux présences en finale, un championnat de la saison régulière, quatre championnats de division, six fois dans le top 5 du classement général et plusieurs joueurs qui ont gradué dans les rangs professionnels. On peut parler d’un bon bilan.

Non, l’Armada n’aura pas gagné de Coupe du Président avec Joël Bouchard comme grand patron, mais l’entraîneur de 44 ans peut partir la tête haute : il a élevé la barre des opérations de hockey du circuit et donné beaucoup de crédibilité au hockey québécois.

Il est la preuve vivante que la reconnaissance ne vient pas toujours avec une bague de championnat.