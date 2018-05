Shohei Ohtani excelle, les Angels gagnent

La sensation japonaise des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani a réussi 11 retraits sur des prises en six manches et un tiers, dimanche à Anaheim, dans une victoire de 2-1 contre les Twins du Minnesota.

Toutefois, le partant n’a pas été impliqué dans la décision, car il a fallu un simple de Zack Cozart aux dépens de Zach Duke (2-2) en fin de neuvième manche pour permettre à Chris Young de marquer le point décisif.

Ohtani a concédé un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles. Il a abaissé sa moyenne de points mérités à 3,58 et a éventé 43 rivaux en 32 manches et deux tiers depuis le début de la campagne.

Cozart a totalisé trois frappes en lieu sûr contre deux pour le receveur Martin Maldonado. Ce dernier a croisé le marbre une fois. Blake Parker (1-1) a obtenu la victoire. Les Angels revendiquent 24 gains en 40 parties cette saison.

Pour sa part, Joe Mauer a produit l’unique point des perdants. Fernando Romero a alloué un point, quatre coups sûrs et trois passes gratuites en cinq tours au bâton.