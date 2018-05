Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 12 mai 2018.

Résultats

Vegas 2 – WINNIPEG 4 (WPG mène la série 1-0)

Les Jets prennent leur envol

Dustin Byfuglien (1B, 1A), Mark Scheifele (1B, 1A) et Blake Wheeler (3A) ont chacun amassé deux points ou plus alors que les Jets ont marqué à trois reprises lors de la première moitié de la première période, en route vers un gain de 4-2 lors du premier duel de la finale de l’Association de l’Est face aux Golden Knights.

Les Jets ont un dossier de 5-2 devant leurs partisans lors des séries 2018.

Byfuglien a marqué tout juste après la première minute de jeu (1:05), faisant de ce but le plus rapide pour amorcer une rencontre alors que l’équipe faisait ses débuts en finale ou demi-finale d’Association (depuis 1974-1975). Les Jets ont porté leur fiche à 8-1 en séries 2018 lorsqu’ils marquent le premier but.

Byfuglien a obtenu 15 points depuis le début des séries; un sommet chez les défenseurs.

Wheeler a enregistré une troisième performance de trois points à ses six derniers matchs. Il a amassé 18 points depuis le début des séries, dont 15 aides.

Connor Hellebuyck (19 arrêts) a porté sa fiche à 9-4 en séries 2018.

Scheifele ne ralentit pas

L’attaquant des Jets Mark Scheifele a marqué un 12e but lors des séries 2018, à un du meneur de 2017, Jake Guentzel, des Penguins. Le record du plus grand nombre de buts en séries éliminatoires est de 19, établi par Reggie Leach (1976) et Jari Kurri (1985).

Avec 18 points, Scheifele est au quatrième rang du classement des pointeurs des séries 2018. Il a réussi huit parties avec plus d’un point. Il est devenu le 20e joueur de l’histoire à réussir pareil exploit lors des 13 premières parties de son équipe. Sidney Crosby (2x) est le seul autre joueur actif à avoir réussi cet exploit.

Match de dimanche (1)