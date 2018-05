Les White Sox mettent fin à la sécheresse

Le joueur de troisième coussin Matt Davidson a produit deux points, claquant un circuit en solo en deuxième manche, et les White Sox ont vaincu les Cubs au compte de 5-3, dimanche au Wrigley Field, dans un duel opposant les deux équipes de Chicago.

Laury Garcia, Nicky Delmonico et Yolmer Sanchez ont produit les autres points des gagnants, qui ont freiné une séquence de sept défaites.

Lucas Giolito (2-4) a concédé trois points, deux coups sûrs et sept buts sur balles en cinq manches et deux tiers. Le releveur Bruce Rondon a fermé la porte en fin de neuvième pour réaliser son premier sauvetage de la campagne.

Malgré ce gain, les Sox demeurent dans la cave de la section Centrale de la Ligue américaine de baseball avec une fiche médiocre de 10-27.

Javier Baez avait lancé les Cubs en avant à l’aide d’un simple de deux points lors du premier tour au bâton des siens. Kyle Hendricks (3-3) a donné quatre points, dont trois mérités, et six frappes en lieu sûr en six manches.