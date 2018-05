Les Marlins arrivent à court

Le voltigeur Ender Inciarte a claqué un circuit de deux points en début de sixième manche, menant les Braves d’Atlanta vers un gain de 4-3 contre les Marlins à Miami, dimanche.

Nick Markakis et Preston Tucker ont été à l’origine des autres points des vainqueurs, qui ont remporté trois des quatre parties de la série du week-end. La recrue Ronald Acuna fils a réussi un double en deux présences au bâton, croisant le marbre une fois.

Le partant Sean Newcomb (4-1) a concédé un coup sûr et quatre buts sur balles en six manches, tout en éventant six rivaux. Après que Jesse Bidle eut permis à deux frappeurs d’atteindre les sentiers à la fin de la neuvième reprise, Arodys Vizcaino a accordé une longue balle de trois points à Justin Bour. Cependant, il a fermé les livres par la suite pour signer son septième sauvetage de la campagne.

Pour les perdants, qui affichent un dossier de 14-26 cette saison, Jose Urena (0-6) a échappé une autre décision. En six manches, il a donné trois points, quatre frappes en lieu sûr et deux passes gratuites.