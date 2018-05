Les Mariners perdent Robinson Cano et le match

Le joueur de deuxième but des Mariners de Seattle Robinson Cano a subi une fracture de la main droite dans une défaite de 5-4 aux mains des Tigers, dimanche, à Detroit.

Le vétéran a été atteint par un tir du partant Blaine Hardy en début de troisième manche. Il a quitté le terrain peu après pour être remplacé par Andrew Romine. La durée de son absence demeure indéterminée et une opération pourrait être nécessaire.

Cano, 35 ans, présente une moyenne au bâton de ,287 cette saison.

C’est par ailleurs Jose Iglesias qui a tranché le débat en fin de neuvième en faveur des Tigers, cognant un simple contre Juan Nicasio (1-2) pour pousser JaCoby Jones au marbre. Niko Goodrum a totalisé trois coups sûrs, dont un circuit en solo. Mikie Mahtook a produit deux points à l’aide d’autant de frappes en lieu sûr. Shane Greene (2-2) a été crédité du gain.

Kyle Seager a envoyé un tir hors des limites du terrain dans une cause perdante.

Auteur d’une partie sans point ni coup sûr face aux Blue Jays de Toronto à sa sortie précédente, le Canadien James Paxton a donné trois points et six coups sûrs en six manches.