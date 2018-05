La Suède demeure invaincue après six matchs

Les Suédois ont savouré une sixième victoire en autant de sorties au tour préliminaire du Championnat du monde de hockey, prenant la mesure des Suisses par le pointage de 5-3 dans un match présenté dimanche à Copenhague, au Danemark.

La Suède a porté son avance à quatre points en tête du groupe A devant les Russes, qui croiseront le fer avec les Slovaques, lundi.

La formation scandinave a pris les choses en main dès le début de la rencontre grâce aux filets de John Klingberg et de Patric Hornqvist pour prendre une avance de 2-0 dans les 10 premières minutes de jeu. Elle a fait 3-0 au début du deuxième tiers avec la réussite de Mikael Backlund.

Ramon Untersander, en fin de deuxième, et Raphael Diaz, en début de troisième, ont réduit l’écart à un but, mais Adam Larsson et Magnus Paajarvi ont annihilé les espoirs des Suisses en touchant à leur tour la cible.

Dean Kukan a complété le pointage en fin de rencontre.

Devant le filet, Anders Nilsson a repoussé 23 rondelles pour mériter la victoire, tandis que Leonardo Genoni a cédé cinq fois en 41 lancers.

Pour compléter la ronde préliminaire, les Suédois affronteront les Russes, mardi, tandis que la Suisse se mesurera à la France.