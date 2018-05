François Imbeau-Dulac en argent à Calgary

(Sportcom) – François Imbeau-Dulac est monté sur la deuxième marche du podium au tremplin de 3 m, dimanche, au Grand Prix de Calgary. Ethan Pitman et Laurent Gosselin-Paradis ont quant à eux décroché le bronze au 10 m synchro.

La Chine s’est imposée au 3 m masculin avec Peng Jianfeng sur la première marche du podium. Ce dernier a récolté un total de 492,45 points. Les juges ont accordé une note de 451,50 à Imbeau-Dulac, lui permettant de récolter la médaille d’argent. Le Japonais Ken Terauchi (442,55) a pris le troisième rang.

«C’était très long durant les préliminaires. Nous étions beaucoup de plongeurs. Nous sommes fatigués de tout le voyagement des dernières semaines. Ç’a été difficile en préliminaires et en demi-finales. Mais en finale, j’ai eu un regain d’énergie. Je ne ressentais plus la fatigue ni la douleur», a indiqué le plongeur de Terrebonne

Il était particulièrement fier de son troisième plongeon. «Mon troisième plongeon était un trois et demi renversé. Aujourd’hui (dimanche), je l’ai réussi avec succès. Normalement, j’entre à l’eau un peu dépassé la verticale. Oui, j’ai fait une petite erreur, mais rien comparativement à d’habitude. C’était un succès», a commenté Imbeau-Dulac.

Avec 429,20 points, Philippe Gagné, de Mont-Royal, s’est quant à lui glissé au cinquième échelon.

Médaillés de bronze à la tour, les Montréalais Ethan Pitman et Laurent Gosselin-Paradis ont obtenu la note de 392,28 pour ses six plongeons. Les Chinois Yao Zelin et Duan Yu ont remporté l’or avec un total de 455,13 points et les Britanniques Noah Williams et Matthew Dixon (397,98) ont complété le top-3.

Au 3 m synchro féminin, les Canadiennes Margo Erlam et Ashley McCool ont récolté l’argent avec 272,58 points. Les Chinoises Chen Yiwen et Wu Chunting (306,96) ont gagné l’or et les Américaines Anne Fowler et Carolina Sculti (255,27) ont mis la main sur le bronze.