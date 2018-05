Des débuts réussis pour Freddy Peralta

La recrue des Brewers de Milwaukee Freddy Peralta a réalisé 13 retraits sur des prises à son premier départ dans le baseball majeur, dimanche à Denver, dans une victoire de 7-3 contre les Rockies du Colorado.

Ce total est d’ailleurs le plus élevé pour un artilleur effectuant ses débuts dans les grandes ligues depuis Stephen Strasburg, des Nationals de Washington, qui avait éventé 14 adversaires le 8 juin 2010.

Peralta (1-0), qui célébrera son 22e anniversaire de naissance le 4 juin, a accordé son seul coup sûr de la journée quand David Dahl a réussi un simple lors du sixième tour au bâton des favoris locaux. Le partant a donné deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers.

Jesus Aguilar a claqué un circuit de trois points pour les vainqueurs. Travis Shaw a aussi expédié un tir par-dessus la clôture. Christian Yelich a produit deux points à l’aide d’autant de coups sûrs.

Dahl et Tony Wolters ont chacun cogné une longue balle pour les Rockies. Jon Gray (4-5) a été malmené, allouant six points, 10 coups sûrs et une passe gratuite en cinq manches et un tiers. Il a disposé de 10 frappeurs au bâton.