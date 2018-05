Derek Holland saborde les Pirates

Le partant Derek Holland a blanchi l’adversaire durant six manches et un tiers, dimanche, aidant les Giants de San Francisco à l’emporter 5-0 contre les Pirates à Pittsburgh.

Holland (2-4) a concédé quatre coups sûrs et cinq buts sur balles, tout en retirant sept rivaux sur des prises. En attaque, Nick Hundley a claqué un circuit de trois points à la sixième reprise, pendant laquelle Gorkys Hernandez et Brandon Crawford ont également produit un point. Crawford et Brandon Belt ont chacun totalisé trois coups sûrs.

La formation californienne a freiné une séquence de six échecs, en plus de mettre fin à la série de cinq victoires de ses opposants.

Pour les favoris locaux, Jose Osuna et Starling Marte ont ajouté deux coups sûrs à leur fiche respective. L’ancien des Yankees de New York Ivan Nova (2-3) a donné quatre points et huit coups sûrs en cinq manches et deux tiers.