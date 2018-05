Un premier circuit pour Jose Bautista

Jose Bautista a frappé son premier circuit de la saison et Freddie Freeman en a claqué deux, produisant un total de trois points, pour mener les Braves d’Atlanta à un gain de 10-5 sur les Marlins, samedi à Miami.

Voyez la claque de Jose Bautisa dans la vidéo, ci-dessus.

Avant d’entreprendre la rencontre, Bautista, qui évolue comme joueur de troisième but, frappait pour une moyenne de ,143 ayant réussi trois coups sûrs en 21 présences au bâton.

L’ancien joueur étoile des Blue Jays de Toronto s’est présenté à la plaque en sixième manche alors que les Braves tiraient de l’arrière 5-4.

Les Marlins venaient de prendre les devants après avoir inscrit quatre points en cinquième manche surtout en raison d’une erreur commise par Bautista.

Derek Dietrich en a produit trois quand il a vidé les sentiers à l’aide d’un double aux dépens du jeune lanceur canadien Mike Soroka.

Le droitier de 20 ans a œuvré pendant quatre manches et deux tiers retirant sept frappeurs sur des prises. Il a permis cinq points, mais un seul mérité sur huit frappes en lieu sûr et un but sur balles.

Les visiteurs ont finalement brisé l’égalité en huitième après que Tyler Flowers et Johan Camargo eurent tous les deux soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.

En neuvième, les Braves ont accentué leur avance en marquant trois points, dont deux sur la longue balle d’Ender Inciarte.

A.J. Minter (1-0) a mérité la victoire lui qui a retiré un frappeur en septième manche. Drew Steckenrider (1-1) a subi la défaite.