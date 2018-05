Pluie de médailles pour le Canada au Grand Prix FINA de Calgary

(Sportcom) - Au grand plaisir des partisans réunis dans les gradins, les plongeurs canadiens ont récolté un total de cinq médailles samedi, à Coupe Canada, un Grand Prix de la FINA disputé à Calgary, en Alberta.

François Imbeau-Dulac et Philippe Gagné se sont offert une médaille d’or au 3 m synchro. Meaghan Benfeito est montée sur le podium à deux reprises, gagnant l’argent au 10 m synchro avec Caeli McKay et l’or au 10 m synchro mixte aux côtés de Nathan Zsombor-Murray. Aux épreuves individuelles, Vincent Riendeau a remporté l’argent à la tour de 10 m et Jennifer Abel a décroché le bronze au tremplin de 3 m.

La lutte a été serrée au 3 m synchro masculin. Imbeau-Dulac et Riendeau (396,30) ont devancé les Chinois Wang Zongyuan et Wu Luxian (396,24) de seulement 6 centièmes de points pour s’emparer de la première place. Les Britanniques Jack et Ross Haslam ont complété le top-3 grâce à un pointage de 379,29.

«Nous sommes vraiment heureux de notre médaille d’or, mais pas si contents que ça de notre performance. Nous synchronisme était vraiment bon, mais individuellement, nous n’avons pas montré tout ce que nous étions capables de faire. Nous aurions voulu faire mieux», a commenté Imbeau-Dulac.

Deux podiums pour Benfeito

Au 10 m synchro, la Lavalloise Meagan Benfeito et l’Albertaine Caeli McKay ont fini la compétition avec une note totale de 303,42, bon pour la médaille d’argent. Les Chinoises Lu Wei et Zhu Yanxin (310,92) ont gagné l’or alors que les Australiennes Anna Rose Keating et Brittany O’Brien (268,02) ont récolté le bronze.

Benfeito a ensuite pris part au 10 m synchro mixte avec son coéquipier Nathan Zsombor-Murray. Le duo canadien a obtenu le plus haut pointage de l’épreuve, soit 310,50. Les Brésiliens Ingrid Olivera et Isaac Souza Filho (275,22) ont terminé au deuxième rang et les Américains Sophia McAfee et Jacob Fielding (250,50) ont pris la troisième place.

Vincent Riendeau a terminé deuxième à la tour de 10 m, grâce à un pointage de 442,50. Le Chinois Duan Yu a été le seul à le devancer avec un total de 469,00 points.

Au 3 m individuel, Jennifer Abel s’est faufilée sur la troisième marche du podium avec 342 points. Les Chinoises Chen Yiwen (354,70) et Huang Xiaohui (344,45) ont réussi un doublé.