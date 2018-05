Les Red Sox s'imposent à Toronto

Hanley Ramirez a cogné un circuit de deux points dans la victoire de 5-2 des Red Sox de Boston contre les Blue Jays, samedi, à Toronto.

Le sixième circuit de la saison de Ramirez, réussi en troisième manche, a également permis à Andrew Benintendi de marquer.

Précédemment, Benintendi avait poussé Mookie Betts à la plaque à l’aide d’un double. Ce dernier a claqué trois coups sûrs et inscrit deux des cinq points des Red Sox.

Quant à Benintendi, il est revenu à la charge en début de neuvième avec un simple productif.

Rafael Devers a produit l’autre point des visiteurs, en sixième manche. Son simple a permis à Xander Bogaerts de croiser le marbre.

Plus tard dans la manche, Devers a commis sa 10e erreur de la saison, un sommet dans les ligues majeures. La maladresse du joueur de troisième but des Red Sox n’a toutefois pas eu de conséquence au tableau indicateur.

Un circuit pour Smoak

Du côté des Jays, Justin Smoak a claqué son cinquième circuit de la saison en sixième manche.

Plus tôt dans la rencontre, Anthony Alford avait réussi un simple productif qui avait bénéficié à Kevin Pillar.

Teoscar Hernández est celui qui a obtenu le plus de succès dans le rectangle des frappeurs, cognant deux coups sûrs en quatre présences.

Grand responsable de la victoire de vendredi des Jays avec une production de quatre points, Luke Maile a été retiré sur des prises à ses quatre présences au bâton.

David Price (3-4) a obtenu la victoire chez les Red Sox. En cinq manches et un tiers, le lanceur gaucher a alloué deux points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles. Il a aussi retiré six frappeurs au bâton. Pour sa part, Craig Kimbrel a réalisé son 11e sauvetage de la saison.

La défaite a été portée au dossier de Marco Estrada (2-3). Le partant des Jays a concédé quatre points et sept coups sûrs en six manches de travail.

Le troisième match de la série entre les deux formations aura lieu dimanche, à Toronto.