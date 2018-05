Les Hawks donnent sa chance à Lloyd Pierce

Les Hawks d'Atlanta ont annoncé vendredi avoir recruté comme entraîneur Lloyd Pierce, qui a passé les cinq dernières saisons avec les 76ers de Philadelphie comme entraîneur adjoint.

Pierce, 42 ans, sera pour la première fois entraîneur-chef après des postes d'adjoint à Cleveland (2007-10), Golden State (2010-11), Memphis (2011-13) et Philadelphie (2013-18).

«Il était important pour nous de trouver un technicien qui puisse comprendre notre noyau de jeunes joueurs, tout en instillant l'état d'esprit et le niveau d'exigence nécessaires au succès de notre équipe», a expliqué Travis Schlenk, le directeur général des Hawks.

Pierce succède à Mike Budenholzer, qui a quitté les Hawks à la fin avril après cinq saisons.

Cette saison, Atlanta n'a jamais été en course aux séries et a terminé à la 15e et dernière place de l’Association de l’Est avec 24 victoires et 58 défaites.