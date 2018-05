La défensive vole le spectacle au Défi Est-Ouest

Dans un match défensif où l’offensive n’a réussi qu’un touché, la formation de l’Ouest a disposé de celle de l’Est par la marque de 15-14 pour ainsi enlever les honneurs de la 16e édition du Défi Est-Ouest disputé samedi au PEPS.

En retard tout le match, l’Ouest a profité d’un revirement pour orchestrer la poussée qui a mené au touché de Jamel Lyles, des Bisons du Manitoba, sur une course de 18 verges avec un peu plus de deux minutes à écouler à la rencontre.

L’interception de Payton Hall, des Huskies de la Saskatchewan, aux dépens de Chris Merchant, des Mustangs de Western, avait ouvert la voie à la poussée victorieuse.

«On a mis de la pression pendant tout le match et réussi des jeux, mais on n’a pas été en mesure de compléter le travail, a résumé le plaqueur Vincent Desjardins, du Rouge et Or de l’Université Laval qui a réussi un sac pour une perte de 20 verges. Sur le touché, on a raté un plaqué dans le champ-arrière. On a manqué de fini.»

Betts à la hauteur

Dans la mire de tous les recruteurs dès mardi à l’occasion des tests physiques, Mathieu Betts a été à la hauteur. L’ailier défensif a réussi un touché sur un retour d’échappée de 45 verges, revirement provoqué par Lamar Foyle, des Varsity Blues de Toronto, à mi-chemin au premier quart.

Il a ajouté trois plaqués, ce qui lui a valu le titre de joueur par excellence dans l’équipe de l’Est. Le receveur Colton Hunchak, des Lions de York, a reçu le même honneur du côté de l’Ouest.

«Après avoir battu le bloqueur à gauche, j’étais loin du quart-arrière, mais quelqu’un l’a frappé et j’ai récupéré le ballon sans qu’il touche au sol, a raconté Betts. Parce que les joueurs offensifs vont dans l’autre direction, il y a peu de chances d’être rattrapé.»

En 2016 à Concordia à sa deuxième saison, Betts avait inscrit son premier touché en carrière dans les rangs universitaires en recouvrant un échappé à la suite d’un placement bloqué par son coéquipier Marc-Antoine Varin.

«Je suis content de mon match, a indiqué Betts. On a mis de la pression, j’ai bien fait au sol et j’ai joué sur les unités spéciales, ce que je ne fais pas à Laval.»

Un quart qui sait courir

Si le pivot étoile Michael O’Connor, des Thunderbirds de UBC, n’a pas brillé de tous ses feux en raison principalement d’une ligne offensive qui peinait à contenir la ligne défensive de l’Est, Theodore Landers a très bien fait.

Le quart-arrière des Gryphons de Guelph a causé des maux de tête à ses adversaires avec ses jambes. Il a été le meilleur porteur des deux équipes avec des gains de 56 verges. «C’est un très bon athlète et on savait qu’il était rapide, a souligné Betts. Tout le crédit lui revient.»

L’Est n’a réussi que six premiers essais comparativement à 20 pour l’Ouest qui a eu le ballon plus de 37 minutes. L’Ouest a signé 10 victoires en 16 tentatives depuis 2003.