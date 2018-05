Formule 1 : quand rien ne va plus...

Lance Stroll s’élancera dimanche de la 19e position au départ du Grand Prix d’Espagne de F1 à l’issue d’une séance de qualifications qui s’est terminée par une sortie de piste pour le jeune pilote québécois.

Auteur du meilleur chrono dans la dernière ronde (Q3), le Britannique Lewis Hamilton a signé samedi sa troisième position de tête consécutive au circuit de Barcelone-Catalogne, et la sixième d’affilée pour l’écurie Mercedes à cet endroit.

N’eût été le forfait du Néo-Zélandais Brendon Hartley, accidenté plus tôt dans la journée, Stroll (1 min 20,225 s) aurait occupé le tout dernier rang à bord de sa Williams.

Pis encore, il a vu son coéquipier Sergey Sirotkin (1:19,695) le devancer à la 18e place, tout en lui concédant un peu plus d’une demi-seconde. Voilà qui n’arrange pas les choses.

«L’arrière s’est décroché»

Stroll a bien tenté d’améliorer son sort en toute fin de séance Q1, mais il est parti à la faute. Sa monoplace en perdition a légèrement frappé un mur de protection, ralentie heureusement par l’échappatoire en gravier. Les dommages sont minimes.

«J’ai voulu en faire un peu plus, puis l’arrière de ma voiture s’est décroché. J’ai tout simplement perdu le contrôle, a-t-il indiqué en entrevue au ’’Journal de Montréal’’. Je pense que j’étais sur le point de boucler mon meilleur tour.»

Le Montréalais de 19 ans, qui avait également fait une incursion hors-piste en matinée lors de la dernière séance d’essais libres (où il s’était classé 19e cette fois devant Sirotkin), avoue que sa FW41 n’a pas progressé depuis samedi, et ce, malgré le travail acharné de ses mécanos.

«À vrai dire, rien n’a changé, a-t-il raconté. La voiture est très difficile à piloter et chaque fois qu’on veut la pousser à la limite, elle risque de quitter sa trajectoire.»

Pas surpris

«Je savais dès le début du week-end qu’il serait difficile de franchir la première étape des qualifications [ce qu’il avait fait deux semaines plus tôt à Bakou], a poursuivi Stroll. Sans surprise, notre voiture n’est vraiment pas à l’aise sur ce circuit.

«Mais la pire chose serait de se décourager. Ce n’est pas dans ma nature, en sachant que ça va finir par s’améliorer. Pour la course, on verra ce qui va arriver. On ne sait jamais.

«Mon objectif est de récolter des points comme je l’ai fait lors de ma dernière course. Si tel est le cas, ce serait une belle récompense.»

Duel au sommet

Cette cinquième étape de la saison 2018 annonce un autre épisode de la lutte fratricide que se livrent les écuries Mercedes et Ferrari au sommet de la hiérarchie.

Hamilton, leader au classement des pilotes, n’a devancé son coéquipier Valtteri Bottas que par 40 millièmes de seconde. Le quadruple champion du monde a pulvérisé de près de trois... secondes le record du tour qu’il détenait depuis l’an passé en Espagne quand il avait réalisé un chrono de 1:19,149.

La deuxième rangée sera occupée par les deux Ferrari de Sebastian Vettel et de Kimi Räikkönen, alors que les deux Red Bull de Max Verstappen et de Daniel Ricciardo suivent immédiatement derrière.

Ces six pilotes sont les seuls à avoir roulé sous la barre des 77 secondes en ronde Q3.

Kevin Magnussen a, quant à lui, mené une Haas en net progrès au septième rang, alors que Fernando Alonso (McLaren), son compatriote Carlos Sainz (Renault) et Romain Grosjean (Haas) complètent le groupe des 10 premiers sur la grille de départ.

«C’est un soulagement, s’est exclamé Hamilton à sa sortie de voiture. Je trouvais que ça faisait longtemps que je n’avais pas obtenu la pole position.»

Une éternité pour lui, c’est quatre courses... La dernière fois qu’il avait réalisé l’exploit, c’était en mars dernier au Grand Prix d’Australie, qui marquait le coup d’envoi de la saison 2018 de F1.

Sebastian Vettel tentera de remporter dimanche la 50e victoire de sa carrière en F1. S’il y parvient, il ne sera qu’à un seul gain du détenteur du troisième rang de tous les temps, le Français Alain Prost.

Michael Schumacher domine ce classement avec 91 victoires devant Lewis Hamilton (63). Ayrton Senna est cinquième avec 41 présences sur la première marche du podium.