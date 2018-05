Dure défaite pour l'équipe canadienne

Le Canada a subi un cuisant revers de 5-1 contre la Finlande, samedi, lors du tour préliminaire du Championnat du monde de hockey qui se déroule au Danemark.

Le Québécois Jean-Gabriel Pageau a été l’unique marqueur de la formation canadienne, trouvant le fond du filet à mi-chemin en première période.

Mikko Rantanen avait précédemment ouvert le pointage pour la Finlande, qui a ajouté deux autres buts avant la fin de l’engagement initial. Janne Pesonen et Rantanen ont alors touché la cible.

Après une deuxième période sans histoire, Eeli Tolvanen et Teuvo Teravainen ont frappé coup sur coup, en 10 secondes, au troisième tiers.

Le jeune gardien finlandais Harri Sateri s’est signalé dans cette rencontre en repoussant 30 des 31 rondelles dirigées vers lui.

En vertu de cette défaite, le Canada se retrouve au cœur d’une course afin de se qualifier pour les quarts de finale. Ainsi, la rencontre prévue lundi contre la Lettonie prend davantage d’importance. Après l’affrontement contre les Lettons, qui sont dirigés par Bob Hartley, les Canadiens concluront le tour préliminaire face à l’Allemagne, mardi.

La Finlande peut souffler

En l’emportant contre le Canada, c’est surtout la Finlande qui respire un peu mieux. À leur match précédent, les Finlandais avaient été surpris 3-2 par le Danemark.

Avec une fiche de quatre victoires et une défaite, la Finlande compte maintenant 12 points au classement du groupe B et devance ainsi le Canada (10 points). Plus tôt dans la compétition, l’équipe canadienne a perdu 5-4 en fusillade contre les États-Unis, avant de vaincre la Corée, le Danemark et la Norvège. Les Américains, avec 13 points, demeurent en tête du groupe B.