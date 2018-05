De Edmund à... Edmund

Publié aujourd'hui à 01h40

Mis à jouraujourd'hui à 01h43

Je regardais Denis Shapovalov serrer la main du Britannique Kyle Edmund, vendredi, à Madrid.

Et après cette autre collection de coups gagnants spectaculaires par un ado sans peur et sans reproche, je tentais de relativiser cette semaine qui n’était pas sans nous rappeler un certain début d’août au parc Jarry de Montréal.

1- À Madrid, sur une surface qu’il découvre à peine, le blond prodige, lui-même 43e mondial, venait de battre un joueur classé au 22e rang.

2- Shapovalov venait de remporter une troisième victoire en cinq matchs de carrière, face à un joueur tout aussi blond que lui et qui venait de sortir coup sur coup les Novak Djokovic et David Goffin, respectivement 10e et 6e tête de série à Madrid. Pas les derniers venus.

3- La nouvelle coqueluche du tennis canadien... que dis-je... du tennis mondial venait d’atteindre le carré d’as à Madrid, le plus jeune de l’histoire à réaliser l’exploit.

4- Qui plus est, «Shapo» se retrouvait en demi-finale d’un tournoi de catégorie Masters 1000 pour la deuxième fois en moins d’un an. Lui qui vient tout juste de souffler sur les 19 chandelles de son gâteau de fête.

Chute... punition... mission... rédemption

Flashback : 15 mois auparavant, le 5 février 2017.

À Ottawa, un jeune et prometteur tennisman canadien venait de faire les manchettes planétaires de la pire façon... six mois après avoir été pourtant couronné champion junior de Wimbledon.

Alors âgé de 17 ans, à sa première vraie mission de Coupe Davis, Denis Shapovalov venait d’être disqualifié pour avoir expédié accidentellement une balle au visage de l’arbitre français Arnaud Gabas, dans un moment d’égarement colérique.

Il quittait l’amphithéâtre la tête basse, devant des compatriotes médusés, taxé d’une réputation de joueur caractériel. Quel gâchis.

Comment, à 17 ans, allait-il pouvoir encaisser tout ça? Sachant que le monde entier l’avait déjà jugé pour cette étourderie. Le simple fait de revoir ces images nous laissent sans voix.

Et pourtant... La suite fait déjà partie de l’histoire.

Je ne récapitulerai pas, ici, tous les exploits de Shapovalov depuis cette erreur monstrueusement médiatisée, assortie d’une amende de 7000 dollars. Cela a été abondamment documenté.

Dans la semaine qui a suivi cette bourde, Shapovalov était classé 256e à l’ATP. Après sa victoire en quarts de finale, à Madrid, 15 mois plus tard, Shapovalov est assuré d’une 29e place.

Je vous laisse faire le calcul de cette progression supersonique. Chez un jeune pour qui on se demandait s’il réussirait à se relever d’une telle catastrophe.

Ah oui, j’oubliais, cette disqualification de Coupe Davis s’était produite dans un match l’opposant à ...Kyle Edmund.

Ce prometteur joueur anglais allait ensuite se retrouver quatre autres fois sur sa route. Quelques mois plus tard, il le surprenait, chez lui, sur le gazon du Queen’s, à Londres. Puis, il lui refaisait le coup au troisième tour des Internationaux des États-Unis, un mois après son improbable odyssée à la Coupe Rogers. Kyle Edmund a nivelé leur série, en janvier à Brisbane, au terme d’un match âprement disputé. Et puis, cette victoire spectaculaire à Madrid.

De Edmund (2017) à Edmund (2018), en passant par une route parsemée d’apprentissage, de trébuchements et d’exploits. Avec bien de la maturité à la clé.

La boucle venait d’être bouclée.