Championnat des joueurs : Webb Simpson loin devant

Webb Simpson ne dérougit pas au Championnat des joueurs. Encore samedi, il a livré une prestation magistrale et accentué sa priorité au sommet du tableau au Stadium Course du TPC Sawgrass.

Ses adversaires se grattent la tête à savoir comment ils pourraient le rattraper. Sans lui souhaiter malheur, cette mission pourrait s’avérer impossible. Avec sept coups d’avance, un record dans l’histoire de ce tournoi, l’Américain se dirige tout droit vers le trophée en cristal. À moins que...

En 2009, Alex Cejka menait par cinq coups après 54 trous. Il avait joué 79 en ronde finale et il avait vu Henrik Stenson le coiffer au fil d’arrivée.

Mais en plus d’avoir établi une nouvelle marque samedi grâce à une carte de 68 (-4) par une autre splendide et chaude journée ensoleillée en Floride, Simpson a égalé le meilleur score après 54 trous. Il a rejoint le Grand requin blanc Greg Norman avec sa fiche cumulative de -19.

«Tout ça ne veut rien dire si tu ne gagnes pas, a rappelé le meneur. J’essaie de ne pas trop m’en faire avec les records. Je dois regarder devant. Il reste 18 trous.»

Samedi, de son propre aveu, il n’était pas aussi dominant qu’il l’aurait espéré. Il a échappé quelques coups, mais il s’est repris avec brio, notamment en réussissant un aigle sur une sortie de fosse au 11e fanion.

«Avec une avance, cette ronde est positive. J’aimerais nettoyer mes erreurs avec une ronde finale sans tache.»

Impressionnant

«Ce sont trois rondes très impressionnantes qu’il a alignées. Ça va très, très bien pour lui, a salué son plus proche poursuivant, Danny Lee, auteur d’une ronde de 70. Peu importe ce qui se passe, je vais garder mon plan de match.»

Le Néo-Zélandais est suivi du meilleur golfeur du monde, Dustin Johnson, à -10. «Webb fait tout correctement. Je ne peux pas contrôler ce que font les autres. Il fallait que j’affiche un bon pointage et c’est ce que j’ai fait avec du jeu solide pour un 69.»

À un certain moment, on croyait bien qu’Ian Poulter menacerait, comme l’an dernier. Un mauvais double boguey au 18e trou a tout bousillé. Inutile de spécifier que l’Anglais boucanait à sa sortie du vert.

Tiger en feu

L’après-midi d’incertitude, vendredi, a fait réfléchir Tiger Woods. Ayant évité de justesse le couperet, il a tôt fait de prendre les grands moyens pour grimper au classement, samedi.

Dès son départ à 9 h en matinée, Le Tigre a montré les dents. Il a enfilé six oiselets sur le premier neuf afin de s’inviter dans le top 10. Avec une troisième ronde de 65 (-7), il a bondi de 59 rangs au classement. Non seulement a-t-il remis sa meilleure carte en carrière à Sawgrass, mais il a également joué son meilleur score par rapport à la normale depuis l’Invitation Bridgestone en août 2013. Il avait alors joué 61 (-9).

Dans son point de presse après 36 trous, Woods avait signifié qu’il devait aligner deux excellentes rondes dans les 60 pour grimper les échelons. Il a donc accompli une partie de sa mission.

«J’ai finalement bien commencé une ronde avec des oiselets dès le départ. Tout a roulé comme sur des roulettes par la suite. J’ai fait d’excellents coups. C’était aussi très agréable de voir des roulés tomber dans la coupe», a indiqué Le Tigre, très satisfait. Il a d’ailleurs souvent attaqué les drapeaux et drainé de longs roulés.

«C’est ma meilleure ronde. Je vous l’avais dit, je sens que mon jeu revient. Ce n’est qu’une question d’exécution. Il faut tout arrimer ensemble. J’ai bien démarré, j’ai exécuté des coups de qualité, j’ai réussi de bons roulés et j’ai profité de mes chances. Avec ces verts, je devais être agressif. J’ai pu placer la balle aux bons endroits.»

Avec Spieth

En point de presse en début d’après-midi, le golfeur de 42 ans croyait que les meneurs surpasseraient son score cumulatif de -8 et qu’il glisserait hors du top 10. Mais ils n’ont pas survolé le parcours comme il l’a fait en matinée. Jordan Spieth a également affiché un pointage de 65 pour rejoindre Woods au neuvième échelon. Ils joueront d’ailleurs ensemble dimanche après-midi.

La moitié des 80 joueurs ont brisé la normale, samedi.

Les Canadiens Adam Hadwin et Mackenzie Hughes se retrouvent au 33e rang, à égalité à -5. L’autre Canadien, Nick Taylor, a joué 79, en terminant sa ronde avec des quadruple et double bogueys sur les deux derniers trous.

En confiance avec le fer droit

Au golf, quand la confiance est au rendez-vous, tout va pour le mieux. C’est exactement comment se sent Webb Simpson cette semaine à Sawgrass. Il ne pouvait toutefois pas en dire autant il y a un an.

Il éprouvait de sérieux problèmes avec son fer droit. Bien positionné dans la colonne des coups roulés jusqu’à la fin de la saison 2014, son calvaire sur les verts a débuté en 2015. Il a donc disparu des écrans radars en récoltant des résultats satisfaisants ici et là.

Le champion de l’édition 2012 de l’Omnium des États-Unis a aussitôt perdu confiance. Il a dégringolé au-delà du 100e rang avec un fer droit en main, approchant même le 200e rang dans la colonne des coups gagnés sur le peloton, un indicateur en vogue pour expliquer les performances. Il a peiné jusqu’en 2017 lorsqu’un collègue et ami, Tim Clark, lui a proposé une nouvelle prise sur son fer droit.

Surnommée the claw dans le monde du golf alors que l’une des deux mains est perpendiculaire à la tige, cette prise stabilise l’effet de balancier dans l’exécution. Elle neutralise aussi un potentiel minime mouvement des poignets. Plusieurs golfeurs l’ont adoptée.

Remerciements

Sans même le savoir, la proposition de Clark a changé la carrière de Simpson. En changeant sa technique, ce dernier a retrouvé sa touche et il est remonté au classement dans cette partie capitale du jeu. Il l’a donc remercié !

«La confiance est si importante. Elle peut changer en un rien de temps. Ce l’est d’autant plus dans le jeu court. Il y a tant de points qui entrent en ligne de compte. Il y a la lecture du vert, le grain, la vitesse et évidemment, il y a soi-même. Il y a aussi l’exécution et l’objectif, a énuméré le golfeur américain qui fait flèche de tout bois cette semaine. Je n’avais jamais été constant durant plusieurs mois de suite. J’ai enfin réalisé que je suis un bon golfeur sur les coups roulés. Ça faisait longtemps que je ne l’avais pas cru.»

Depuis plusieurs mois, le droitier de 32 ans présente du jeu solide. À ses 13 tournois cette saison, il a terminé quatre fois dans le top 10, réalisant son meilleur résultat, une quatrième place à l’Omnium Sony à Hawaï.

Sa dernière victoire remonte à octobre 2013 lorsqu’il avait remporté l’Omnium des hôpitaux pour enfants Shriners.