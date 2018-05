Anthony Rendon fait la différence pour les Nationals

Anthony Rendon a produit le point décisif samedi, à Phoenix, où les Nationals de Washington l’ont emporté 2-1 devant les Diamondbacks de l’Arizona.

Alors que les deux formations étaient à égalité 1-1 après trois manches, Rendon s’est commis dans un optionnel qui a permis à Pedro Severino de marquer.

Le lanceur partant des Nationals Stephen Strasburg (5-3) a été très solide au monticule. En six manches et deux tiers, il n’a alloué qu’un point, cinq coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer neuf frappeurs au bâton. Ryan Madson a terminé le travail pour signer son troisième sauvetage de la saison.

Bryce Harper a également joué un rôle important dans la victoire en produisant le premier point des siens à l’aide d’un double.

A.J. Pollock a généré l’unique point des Diamondbacks avec un double en troisième manche.

Troy Scribner (0-1) a encaissé le revers après avoir donné deux points et quatre coups sûrs en trois manches et deux tiers.