Willson Contreras sans pitié pour les White Sox

Willson Contreras a produit sept points dont quatre à l’aide d’un grand chelem, vendredi après-midi, au Wrigley Field, où s’affrontaient les deux formations de Chicago du baseball majeur. Contreras a mené les Cubs à une écrasante victoire de 11-2 sur les White Sox.

Il s’agit d’un quatrième gain consécutif pour les Cubs et d’une sixième défaite en autant de sorties pour les White Sox.

Contreras a procuré une avance de 5-0 aux Cubs en première manche en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture alors que les sentiers étaient remplis. Kris Bryant, Anthony Rizzo et Kyle Schwarber l’ont devancé au marbre.

Précédemment, Rizzo avait inscrit les Cubs au tableau indicateur en poussant Ben Zobrist à la plaque avec un simple.

Contreras insiste

Contreras est revenu à la charge en sixième manche avec son deuxième circuit du match, et son troisième de la saison. Il a produit deux autres points en septième manche à l’aide d’un double. En cinq présences au bâton, le receveur a claqué quatre coups sûrs.

Bryant a également étiré les bras pour les Cubs. Son septième circuit de la saison, bon pour un point, a permis aux siens de creuser leur avance à 6-1. Bryant a aussi réussi un simple productif en septième manche.

Javier Baez et Rizzo ont produit les autres points des Cubs.

Du côté des White Sox, Daniel Palka et Jose Abreu ont généré les deux points.

Tyler Chatwood (3-3) a obtenu la victoire. Le partant des Cubs a alloué deux points, trois coups sûrs et cinq buts sur balles en cinq manches de travail, en plus de retirer six frappeurs sur des prises.

Carson Fulmer (2-3) a encaissé le revers. En une manche et deux tiers, il a accordé cinq points, trois coups sûrs et quatre buts sur balles.