Victoire des «Bleus» au Championnat du monde

Les hockeyeurs français ont signé, vendredi, une deuxième victoire lors du présent Championnat du monde qui se déroule au Danemark.

Après avoir battu le Bélarus plus tôt dans le tournoi, la France a vaincu l’Autriche par le pointage de 5-2.

L’attaquant Damien Fleury a inscrit deux buts pour les «Bleus» dans ce match, touchant la cible à une occasion lors d’une supériorité numérique. Sacha Treille a aussi profité du jeu de puissance de son équipe pour trouver le fond du filet deux fois plutôt qu’une. Teddy Da Costa a été l’autre marqueur des Français.

Après cinq parties du tour préliminaire, la France compte six points au classement dans le groupe A. Les «Bleus» boucleront la compétition en affrontant la République tchèque et la Suisse, dimanche et mardi respectivement.