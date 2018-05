Le cliché veut que les buts en fin de période font mal.

C’est ce qu’espère Alexander Ovechkin, qui a doublé l’avance des Capitals à 2-0 avec six secondes seulement à écouler au premier tiers, vendredi soir, à l'occasion du premier match de la finale de l'Est entre le Lightning et les Capitals.

Voyez son neuvième but des séries dans la vidéo ci-dessus.