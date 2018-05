Manny Machado s’éclate face aux Rays

Manny Machado a claqué un grand chelem et produit six points dans la victoire de 9-4 des Orioles sur les Rays de Tampa Bay, vendredi soir, à Baltimore.

Machado a donné le ton à la rencontre en cognant un circuit de deux points en première manche. Il est revenu à la charge en septième avec son 12e circuit de la saison, un grand chelem.

Mark Trumbo et Chance Sisco ont également frappé la longue balle pour les Orioles.

Du côté des Rays, Carlos Gomez a généré deux points en huitième manche avec un triple. Mallex Smith et C.J. Cron ont produit les autres points des visiteurs.

Kevin Gausman (3-2) a signé la victoire. En sept manches et un tiers au monticule, il a concédé deux points et 11 coups sûrs. Il a également retiré six frappeurs sur des prises. Brad Brach a quant à lui assuré son cinquième sauvetage de la saison.

Jake Faria a encaissé le revers après avoir alloué sept points et huit coups sûrs en six manches.