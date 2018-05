Les Broncos reconstruisent pour la saison prochaine

Décimés à la suite d’une des pires tragédies de l’histoire du sport canadien, les Broncos de Humboldt seront de retour la saison prochaine.

Dans un communiqué publié vendredi, la formation de niveau A de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan (SJHL) dit avoir «fort à faire pour reconstruire l’équipe» et que le processus de recrutement est «lentement entrepris pour que les opérations hockey reprennent de façon routinière».

Par ailleurs, 80 joueurs seront invités à un camp d’entraînement du 25 au 27 mai à Humboldt. Cette clinique sera fermée au public et aux médias.

À la recherche d’un entraîneur et d’un DG

Les Broncos ont aussi publié une offre d’emploi pour le poste d’entraîneur-chef et de directeur général, double fonction qu’occupait Darcy Haugan.

Ce dernier a été parmi les 16 victimes à trouver la mort dans la collision de l’autobus de l’équipe avec une semi-remorque, le 6 avril dernier, à environ 30 km au nord de Tisdale dans le centre-nord de la province.

«Il était l'entraîneur que tous les joueurs voulaient avoir et que les autres instructeurs voulaient imiter.»

Selon Garinger, le défunt instructeur avait aussi un flair exceptionnel pour bâtir une équipe gagnante.

«En tant que directeur général, Darcy a pris des décisions intelligentes et il a été déterminé à assurer la réussite de l'organisation dans tous les aspects de ses opérations.

Les Broncos assurent qu’ils continueront de s’engager auprès de ceux qui ont été touchés par la tragédie : «ensemble, nous avancerons. #HumboldtStrong.»

La date de la mise en vente des abonnements de saison sera bientôt annoncée et les abonnés de la dernière saison auront priorité sur l’achat des billets ou pourront renoncer à leurs sièges.

Au cours des derniers jours, l'équipe a informé que deux de ses joueurs font de beaux progrès dans leurs rééducations, dont le Fransaskois Xavier Labelle, qui avait été déclaré mort par le bureau du Coroner avant que celui-ci admette une erreur d'identification.

Bronco Xavier Labelle is making excellent progress in his recovery! His family issued a statement https://t.co/fHO2d23df0 thanking all who have supported him over the past month. Keep up the great work Xavier! #humboldtstrong pic.twitter.com/fHbtMSjmu4