Jack Johnson sur le départ, selon David Savard

David Savard et les Blue Jackets de Columbus ont subi l’élimination aux mains des Capitals de Washington au premier tour, qui ont ensuite accédé à la finale de l’Association de l’Est.

Un sort dur à digérer pour le défenseur de Lac-Beauport après une avance de 2-0 dans la confrontation, mais d’un autre côté, il a une pensée pour un membre du clan adverse.

«On l’a encore sur le cœur, mais on est content pour Alex», a-t-il dit en entrevue à la chaîne TVA Sports, vendredi.

Eh non, Savard ne parlait pas d’Ovechkin, mais bien de l’attaquant québécois Alex Chiasson, qui participé aux 12 matchs des siens en éliminatoires et qui a inscrit son premier but des séries au match décisif contre les Penguins de Pittsburgh, lundi.

«C’est un de mes bons amis. Ç’a été le fun de jouer contre lui. C’est la première fois que je joue contre quelqu’un que je connais en séries.»

Belle chimie avec Cole

Sur le plan individuel, Savard a connu sa pire production offensive en quatre ans avec une récolte de quatre buts et 16 points.



«J’ai eu des hauts et des bas», analyse-t-il avec le recul.



Les choses se sont en quelque sorte replacées lorsque le numéro 58 a été jumelé à Ian Cole lors qu’il a été acquis des Sénateurs d’Ottawa en retour d’un choix de troisième tour en 2020 et de l’attaquant de 22 ans Nick Moutrey, à la date limite des transactions.



Savard a immédiatement été séparé de son partenaire de la ligne bleue, Jack Johnson.



«Ç’a fait du bien de changer de partenaire. Je jouais avec Jack depuis le début de la saison et l’équipe allait moins bien avec ce duo.»



Cole et Johnson deviendront joueurs autonomes et si il souhaite le retour de Cole à Columbus, il laisse entendre que Johnson magasinera ailleurs. Le vétéran a fait la pluie et le beau temps avec l’instructeur John Tortorella, qui ne l'a pas été utilisé pendant le tournoi printanier.



«Il n’a pas joué un match en séries. Je crois qu’il va s’en aller ailleurs et essayer quelque chose de nouveau», a-t-il laissé présager.



Le grand-frère de Dubois



Au cours de la dernière saison, David Savard a aussi joué le rôle de grand frère en hébergeant chez lui le jeune joueur talentueux Pierre-Luc Dubois, qui à sa première saison dans le circuit, a décroché le rôle de premier centre.

«Je connaissais son père Éric qui m'a dirigé à Baie-Comeau et j’avais connu le petit Pierre-Luc là bas», raconte Savard, qui dit admirer le jeune coéquipier et qui s'en est aussi servi comme nounou cet hiver



À l’extérieur de la glace, l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand a offert sa contribution au foyer des Savard.



«Il a fait plein de choses pour nous. Il a gardé les enfants et on (sa conjointe et lui) a pu aller souper!»



D’après un reportage de Stéphane Turcot.