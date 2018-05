Courir pour aider à tourner la page...

Nouvellement retraitée du patinage de vitesse courte piste, Marianne St-Gelais participera ce week-end à une première grande activité publique, à titre d’ambassadrice, dans le cadre de «La Course» du Grand défi Pierre Lavoie.

«Je ne veux rien refuser, mais je ne veux pas tout faire non plus, a indiqué St-Gelais, avec son dynamisme habituel. À travers tout ça, j’ai encore mon deuil à faire. J’ai pris ma retraite sportive, mais je m’ennuie des filles et de l’entraînement, ça n’a pas de bon sens.»

En accumulant elle-même les kilomètres aux côtés des nombreux étudiants sur les routes du Québec, St-Gelais retrouvera sans doute l’esprit d’équipe qui lui manque tant. Elle en profitera du même coup pour poursuivre la mission personnelle qu’elle se donne en vue des prochaines années.

«C’est le combat que j’ai choisi, je veux montrer qu’il est important d’avoir de saines habitudes de vie, a noté St-Gelais. Chez les jeunes, c’est de là que ça part.»

Avec 5500 étudiants

Dès samedi matin, elle accompagnera 5500 étudiants du secondaire, du collégial et de l’université pour courir à relais environ 270 kilomètres entre Québec et Montréal. Souhaitant côtoyer autant de jeunes possibles, l’athlète originaire de Saint-Félicien croit qu’elle pourrait multiplier les portions et approcher les 100 kilomètres de course en deux jours.

«Courir entre Québec et Montréal, je n’ai jamais fait ça, a-t-elle extrapolé, en riant. Oui, je suis une sportive, oui, je suis une athlète, mais le défi est gros pour moi aussi. Ça va faire mal! C’est aussi ça que je veux montrer aux jeunes. L’important, c’est de foncer et ça devient payant en bout de ligne.»

De la colline Parlementaire au Stade olympique

Si elle pourra tracer des liens avec sa récente carrière sportive, la triple médaillée olympique ranimera sans doute certains souvenirs d’un passé encore plus lointain, à l’époque où elle faisait partie d’un club de cross-country à l’école primaire Monseigneur Bluteau. Elle a également pratiqué l’athlétisme au secondaire, mais sa spécialité était davantage les courtes distances comme le 200 mètres...

Pour «La Course», qui marque le début du calendrier événementiel 2018 du Grand défi Pierre Lavoie, le comédien Guillaume Lemay-Thivierge agira également comme ambassadeur. Après le départ donné à la colline Parlementaire samedi matin, des points d’encouragement sont prévus à Neuville et Saint-Anne-de-la-Pérade plus tard dans la journée. L’activité sera à Berthierville dimanche matin, puis l’arrivée est prévue vers 16h au Stade olympique de Montréal.