Cette semaine dans l’univers de la WWE: Seth Rollins, le soleil d’une semaine assez terne

Publié aujourd'hui à 10h34

Mis à jouraujourd'hui à 10h51

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un événement spécial déplaire aux amateurs autant que Backlash dimanche dernier. Une chance qu'il y avait Seth Rollins et le Miz.

Ruby Riott m'impressionne de plus en plus. Je la savais talentueuse, mais je ne pensais pas, contrairement à Ember Moon par exemple, qu'elle se hisserait parmi les meilleures lutteuses à Raw si rapidement. Son match face à Sasha Banks et Ember Moon en est une preuve.

Parlant de la division féminine, je me réjouis de la signature de Jessamyn Duke et de Marina Shafir, qui viennent compléter avec Ronda Rousey et Shayna Baszler l'autre « Four Horsewomen ».

D'ailleurs, voici ce que je proposerais si je faisais partie de l'équipe créative de la WWE, maintenant que les événements spéciaux comprennent les lutteurs et lutteuses des deux émissions. Charlotte Flair remporte le Money in the Bank et redevient championne à SummerSlam. À Survivor Series, un match entre les deux groupes de « Four Horsewomen » survient : Flair, Banks, Bayley et Becky Lynch face à Rousey, Baszler, Duke et Shafir. Par la suite, Ronda remporte le Royal Rumble féminin et défie Charlotte pour WrestleMania où elle remporterait le titre pour la première fois.

Les combats de qualifications pour le Money in the Bank, qui aura lieu dimanche le 17 juin, sont commencés. Il y aura un match chez les hommes et un chez les femmes. Au total, les matchs auront 8 participants, 4 en provenance de Raw, 4 en provenance de SmackDown Live.

La relation entre Kevin Owens et Sami Zayn et celle entre Sasha Banks et Bayley se ressemblent je trouve. À Backlash, Zayn a frappé Owens au visage et pourtant, Zayn a demandé l’appui d’Owens lundi. On sentait quand même une friction. La relation toxique entre Bayley et Banks durent depuis des mois et pourtant, Bayley est venue au secours de Banks lorsque cette dernière se faisait malmenée par le Riott Squad à Raw. À suivre comme dirait l’autre.

La surprise de la semaine? Daniel Bryan qui perd contre Rusev dans un match pour se qualifier pour le Money in the Bank.

Matchs de la semaine

Mustafa Ali c. Buddy Murphy Seth Rollins c. Le Miz Sasha Banks c. Ruby Riott c. Ember Moon

Vidéos de la semaine

Elias s’est souvent fait interrompre à Backlash

Une chance qu’il y avait ce combat dimanche dernier

Résultats rapides

Newark, New Jersey

Ruby Riott a battu Bayley

Le champion Intercontinental Seth Rollins a défait Le Miz

La championne féminine Raw Nia Jax a vaincu Alexa Bliss

Le champion des États-Unis Jeff Hardy a battu Randy Orton

Daniel Bryan a vaincu Big Cass

La championne féminine SmackDown Live Carmella a battu Charlotte Flair

Le combat entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura s’est soldé par un double compte de 10 dans l’arène après que les deux se soient simultanément donnés un coup en bas de la ceinture

Braun Strowman et Bobby Lashley ont défait Kevin Owens et Sami Zayn

Roman Reigns a vaincu Samoa Joe

Vidéos de la semaine

Un autre bon match de Seth Rollins

Vos champions par équipe, Matt Hardy et Bray Wyatt

Résultats rapides

Long Island, New York

Braun Strowman a battu Kevin Owens pour se qualifier pour le Money in the Bank

Baron Corbin et le Revival ont défait Titus O’Neil, Apollo Crews et No Way Jose, acc. par Dana Brooke

Ember Moon a vaincu Ruby Riott et Sasha Banks pour se qualifier pour le Money in the Bank

Jinder Mahal, acc. par Sunil Singh a battu Chad Gable

Drew McIntyre et Dolph Ziggler ont défait Rhyno et Heath Slater

Bobby Roode a vaincu Elias

Le champion Intercontinental Seth Rollins a conservé son titre face à Mojo Rawley

Deletor of Worlds (Bray Wyatt et Matt Hardy) ont battu Curtis Axel et Bo Dallas

Finn Balor a défait Sami Zayn et Roman Reigns pour se qualifier pour le Money in the Bank. Jinder Mahal est intervenu afin d’empêcher Reigns de remporter le combat.

Vidéos de la semaine

Lana revient dans l’entourage de Rusev

C’était vraiment la journée à Rusev à SmackDown Live

Résultats rapides

Baltimore, Maryland

Le Miz a battu Jeff Hardy pour se qualifier pour le Money in the Bank

Charlotte Flair a défait Peyton Royce pour se qualifier pour le Money in the Bank

Cesaro, acc. par Sheamus a vaincu Xavier Woods, acc. par Big E et Kofi Kingston

Mandy Rose a battu Becky Lynch

Rusev, acc. par Aiden English a défait Daniel Bryan pour se qualifier pour le Money in the Bank

Vidéo de la semaine

Dorado et Metalik, toujours spectaculaires à regarder

Résultats rapides

Baltimore, Maryland

Lince Dorado et Gran Metalik ont battu Brian Kendrick et Jack Gallagher

Tony Nese a défait Keith Clayball

Buddy Murphy a vaincu Mustafa Ali

Vidéo de la semaine

Combat très physique entre Ciampa et Ohno

Résultats rapides

Winter Park, Floride

EC3 a battu Raul Mendoza

Dakota Kai a défait Vanessa Borne

War Raiders (Hanson et Rowe) ont vaincu Heavy Machinery (Tucker Knight et Otis Dozovic)

Tommaso Ciampa a battu Kassius Ohno

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire (http://www.tvasports.ca/television/grille-horaire) de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel, sur Facebook ou sur Twitter avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!