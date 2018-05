L'un des pires lancers protocolaires de l'histoire

Il y a eu 50 cent, Carly Rae Jepsen et Miss Texas. Il y a eu Carl Lewis et John Wall. En matière de lancers protocolaires complètement ratés, le baseball majeur en a eu pour son argent.

L'animateur des épreuves de American Ninja Warrior sur les ondes de NBC Akbar Gbajabiamila voulait vraiment qu'on ajoute son nom à la liste. Avant le match de jeudi entre les Phillies de Philadelphie et les Giants de San Francisco, il a effectué ce lancer protocolaire...

A rough first pitch from @Akbar_Gbaja at today's Phillies game 😬 pic.twitter.com/JeAb6kZpNw